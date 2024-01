Constitutionele Raad schrapt groot deel van omstreden Franse migratiewet

Een groot deel van de nieuwe omstreden migratiewet van de regering van president Macron is geschrapt door de Franse Constitutionele Raad. De plannen uit het wetsvoorstel zijn grotendeels in strijd met de grondwet, oordeelt de raad.

In het wetsvoorstel stond dat het parlement een quotum voor migranten mocht instellen. Dit heeft de raad afgewezen. Dat geldt ook voor de plannen om gezinshereniging te beperken.

Daarnaast werd het plan afgekeurd om sommige legale migranten pas na een verblijf van vijf jaar in Frankrijk recht te geven op sommige uitkeringen.

De wet moest het voor de overheid makkelijker maken om "ongewenste" buitenlanders Frankrijk uit te zetten. Daarnaast zou het lastiger voor migranten worden om familieleden of partners naar Frankrijk te halen, of sociale woonruimte of een uitkering aan te vragen.