Mislintat reageert voor het eerst op ontslag bij Ajax: 'Deed een beetje pijn'

"Ik heb het gevoel dat ik niet heb kunnen laten zien wat er mogelijk was geweest met dit team", zegt de Duitser. "Maar ik vind het wel mooi voor de spelers en de club dat het na de trainerswissel beter is gaan draaien. Dat zet mij ook in een wat beter daglicht."

Mislintat tekende vorig jaar een contract tot en met de zomer van 2026 bij Ajax, en trok de portemonnee voor twaalf nieuwe spelers. Die aanwinsten brachten niet wat men in Amsterdam van ze verwachtte. Op het dieptepunt bungelde Ajax in de onderste regionen van de eredivisie. Bovendien publiceerde de NOS over mogelijke belangenverstrengeling bij de door Mislintat uitgevoerde transfers.

"Helaas was de tijd in Amsterdam veel te kort. Mijn werk voelde als onvoltooid. Het ontslag deed ook wel een beetje pijn", zei hij bij Sky.

Na Mislintat moest uiteindelijk ook trainer Maurice Steijn vertrekken. Mislintat zegt nu dat de aanstelling van Steijn een foute keuze was. "Ik ben medeverantwoordelijk geweest voor het aantrekken van de trainer en die schuld neem ik op me. Maar daar heb ik lering uit getrokken. Dat is ook belangrijk met het oog op een toekomstige job. Ajax is voor mij nu verleden tijd, al blijft het een rare gewaarwording om na vier, vijf maanden alweer te moeten vertrekken."

Toekomst

Mislintat ging ook nog in op hoe hij naar zijn toekomst kijkt. Hij ziet Dortmund als 'zijn thuis'. "Clubs die in je hart zitten, waar je geboren bent, waar je gewerkt hebt en ook zulke waardering hebt ervaren, zijn altijd mogelijkheden om te werken. Daar moet je niet omheen praten. Maar je moet ook heel duidelijk zeggen: het is op dit moment absoluut geen thema."

"Ik ben net klaar bij Ajax en nu kijken we in alle rust wat de toekomst brengt."