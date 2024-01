Verdachte van dodelijke brand Johannesburg wilde lijk wegmaken

Een man is in Zuid-Afrika aangeklaagd voor het stichten van een brand in een gebouw in Johannesburg waarbij vorig jaar augustus 76 mensen om het leven kwamen. Tientallen anderen raakten gewond. Onder de doden waren meerdere kinderen. De jongste van hen was één.

De man werd afgelopen dinsdag aangehouden. De politie kreeg de 29-jarige verdachte in de schoot geworpen. Hij werd als bewoner van de flat gehoord door een onderzoekscommissie die probeert te achterhalen wat er mis was met de brandveiligheid in het pand. Tijdens dat gesprek bekende hij de brand te hebben aangestoken.

Lijk verdoezelen

Hij vertelde de onderzoekers dat hij drugs gebruikte en dat hij brand had gesticht in een poging het lichaam weg te maken van een man die hij had vermoord. In de kelder van het pand bracht hij het slachtoffer om het leven om hem daarna te overgieten met benzine en in brand te steken. De verdachte zegt dat hij dit deed in opdracht van een drugsdealer die eveneens in het pand verbleef.

Tijdens de brand konden bewoners moeilijk wegkomen. De verdiepingen stonden vol met geïmproviseerde onderkomens en spullen. Ook zaten nooduitgangen op slot. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zaten in het gebouw daklozen die op zoek waren naar een plek om te wonen.

Veel bewoners sprongen uit het raam en liepen gebroken armen en ruggen op. De aangehouden man uit Johannesburg wordt aangeklaagd voor de moord op 76 mensen en poging tot moord op 86 mensen. Hij kan levenslang krijgen.

Vorig jaar augustus brak de brand in de flat uit: