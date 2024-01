Beleggers vragen Ajax opnieuw naar onderzoek Mislintat na verstrijken termijn

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Ajax opnieuw gevraagd naar de stand van zaken in het vorig jaar aangekondigde onderzoek naar Sven Mislintat. In november vorig jaar zei president-commissaris Michael van Praag tijdens de aandeelhoudersvergadering te verwachten dat het onderzoek nog circa één tot twee maanden zou duren. Die termijn is inmiddels verstreken, stelt de beleggersvereniging.

Het onderzoek van accountants- en adviesbureau KPMG, dat in opdracht van Ajax is gestart, richt zich tot de mogelijke belangenverstrengeling van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Na de verloren klassieker in september vorig jaar werd de Duitser de laan uitgestuurd bij Ajax.

Dit nadat NOS Sport publiceerde over mogelijke belangenverstrengeling bij de door Mislintat uitgevoerde transfers.

Donderdagavond reageerde Mislintat bij het Duitse Sky voor het eerst zelf op zijn ontslag.

'Niet afgerekend met verleden'

In een brief aan Ajax kaart de VEB het onderzoek nogmaals aan. Verder heeft de VEB gevraagd om ook de interne procedures van Ajax in het onderzoek te betrekken, net als de rol van de betrokken zaakwaarnemers en de voorgeschiedenis rond de aanstelling van Mislintat.

"Bij Ajax hebben enkele kopstukken het veld moeten ruimen, maar er is nog niet helemaal afgerekend met het recente verleden", vindt de organisatie, die opkomt voor de belangen van kleine beleggers, op de eigen website. De VEB spreekt daarbij van een "sportieve en bestuurlijke crisis" bij de beursgenoteerde voetbalclub die "gigantische proporties" heeft aangenomen.