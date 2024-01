Veiligheidsraad bespreekt vliegtuigcrash Belgorod, beschuldigingen over en weer

De crash van de Iljoesjin il-76 leidde vandaag opnieuw tot beschuldigingen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. Rusland claimt nu dat het toestel is neergehaald door een in Oekraïne vervaardigde luchtafweerraket, afgevuurd vanaf de grond, van het Zenit-type.

Volgens Oekraïne was er gisteren wel een uitwisseling van krijgsgevangenen gepland, maar was die geannuleerd. Ook was er geen waarschuwing van Rusland ontvangen dat er krijgsgevangenen werden vervoerd, wat bij eerdere uitwisselingen wel is gebeurd.

Oekraïense autoriteiten zeiden gisteren tegen media in eigen land dat het Russische toestel raketten voor luchtafweersystemen vervoerde. De generale staf zei vandaag, zonder de crash te noemen, dat Oekraïne "ieder Russisch vliegtuig aanvalt waarvan wordt gedacht dat het wapens vervoert, zeker dicht bij de grens".

Voor de beschuldigingen van beide zijden zijn geen bewijzen aangedragen. Inmiddels zijn wel de zwarte dozen van het toestel geborgen, meldt het Russische staatspersbureau Ria Novosti. Rusland heeft ook foto's verspreid van een onderzoeksteam op de plaats van de crash.

Oekraïne heeft gezegd zelf een onderzoek in te stellen en president Zelensky heeft ook om een onafhankelijk internationaal onderzoek gevraagd.