Oekraïne zet in Veiligheidsraad vraagtekens bij Russische lezing crash

Bij een zitting van de VN-Veiligheidsraad hebben Rusland en Oekraïne elkaar over en weer verwijten gemaakt over de vliegtuigcrash in de Russische regio Belgorod. Rusland had gevraagd om de bijeenkomst.

De Oekraïense diplomate Chrystyna Hajovysjyn zei in de Veiligheidsraad dat Rusland tegen de protocollen in geen onderzoekers toeliet op de plek van de crash. Volgens Oekraïense inlichtingen zouden er bovendien "maar vijf lichamen naar het plaatselijke mortuarium in Belgorod" zijn gebracht. Op beelden van de crashsite zou verder geen spoor van lichamen te zien zijn.

De Russische diplomaat Dmitry Polyansky verweet Oekraïne op zijn beurt "een geplande aanval" te hebben uitgevoerd op de Iljoesjin il-76 ten koste van zijn eigen burgers. Rusland claimt dat het toestel woensdag is neergehaald door een in Oekraïne vervaardigde luchtafweerraket, afgevuurd vanaf de grond, van het Zenit-type.

Volgens Moskou waren er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord die op weg waren naar een uitwisseling met Russische krijgsgevangenen. In totaal zouden er 74 doden zijn gevallen. Woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov sprak van "een monsterlijke daad".