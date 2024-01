Rutte weerspreekt beschuldiging ambtenaren over Israëlstandpunt

Demissionair premier Rutte weerspreekt de beschuldiging van een groep ambtenaren dat hij zijn zin doordreef bij het bepalen van het kabinetsstandpunt over Israël.

"Het is normaal dat ambtenaren en politici in zo'n gevoelige kwestie met elkaar over en weer communiceren en dat dat dan uiteindelijk bij elkaar samenkomt", zei Rutte in de Tweede Kamer. "En ik ben natuurlijk betrokken bij wat er internationaal speelt."

Hoe het overleg, ook tussen hem en minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken, verliep en hoe het kabinet uiteindelijk tot een standpunt kwam wil hij niet zeggen. "Dat is eenheid van kabinetsbeleid, u moet het doen met de uitkomst."

Minder streng oordeel over Israël

Een aantal Kamerleden vroeg de premier om opheldering over de beschuldiging van de groep anonieme ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Die stelden in NRC dat Rutte in dat onderlinge overleg aanstuurde op een minder streng oordeel over Israël en het mogelijk schenden van het oorlogsrecht.

De ambtenaren suggereren dat het ministerie van Algemene Zaken ingreep bij juridische adviezen die stelden dat Israël het internationaal oorlogsrecht mogelijk had geschonden. Ook suggereren ze dat Rutte dat deed om zo meer kans te maken op de functie van hoogste baas bij de NAVO.

Uit de tientallen stukken, mails en appjes die het kabinet vandaag naar de Kamer stuurde, blijkt dit niet. Jesse Klaver van GL-PvdA en Jan Paternotte van D66 legden de vraag daarom maar rechtstreeks voor aan Rutte.

'Niet waar'

"Het is niet waar", zei Rutte tegen de Kamerleden. Wat de ambtenaren schetsen is niet gebeurd, herhaalde hij. Maar hij neemt het ze niet kwalijk. "Laten we er een beetje ontspannen mee omgaan als mensen zich zo willen uiten. We kunnen niet met een zweepje door dat ministerie gaan lopen."

Wel vindt hij het vervelend voor de ambtenaren die hun mening intern houden. "Die krijgen op een verjaardag te horen: 'Jij denkt er toch ook zo over? Waarom staat jouw naam er dan niet onder?'"

Hij prees de professionaliteit van de duizenden ambtenaren van Buitenlandse Zaken. "Dat lekken doet daar niets aan af."