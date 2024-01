App Store van Apple gaat flink op de schop in EU vanwege nieuwe regels

De tarieven die Apple rekent aan app-bouwers in de EU gaan flink omlaag, maar alleen als zij instemmen met nieuwe voorwaarden. Dat is een van de veranderingen die het bedrijf doorvoert onder druk van de nieuwe Digitale Marktenwet. Het zijn de grootste aanpassingen die Apple doet sinds het in 2008 begon met de App Store.

Door de wetgeving moeten consumenten ook via alternatieve downloadwinkels aan apps kunnen komen. Bovendien zou het kunnen betekenen dat aankopen voor consumenten goedkoper uitpakken. De veranderingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van Apples mobiele besturingssysteem iOS, versie 17.4. Die komt in maart, niet toevallig ook de maand waarin die wet ingaat.

Apple heeft zich lang stevig verzet tegen deze nieuwe EU-wet: het bedrijf vindt dat deze veranderingen leiden tot meer risico's voor gebruikers. Het is nog onduidelijk of de aanpassingen genoeg zijn voor de Europese Commissie.

Ook andere Amerikaanse techgiganten, zoals Meta en Google, moeten zich aan deze nieuwe wet houden en werken aan veranderingen. Op Googles besturingssysteem Android kunnen gebruikers al buiten de Play Store om apps downloaden.

Lagere percentages

Als je op dit moment op een iPhone een app wil downloaden, doe je dat via de App Store. Een andere mogelijkheid is er niet. Aan de App Store zit je Apple ID gekoppeld, vaak met een creditcard. Daardoor kun je zonder steeds betaalinformatie te hoeven invoeren digitale aankopen doen, zoals een abonnement of iets anders binnen een app. Apple heeft dit volledig onder controle en incasseert over de transacties 15 tot 30 procent. Deze optie blijft beschikbaar.

Straks kunnen app-ontwikkelaars die hun apps aanbieden in de App Store naast Apples eigen kassasysteem ook kiezen voor een eigen alternatief of gebruikers doorsturen naar een website. Wie hier gebruik van wil maken, dient wel akkoord te gaan met nieuwe voorwaarden. Dit is ook vereist voor wie aanspraak wil maken op een lagere afdracht, 10 of 17 procent. Als een ontwikkelaar Apples eigen kassasysteem wil gebruiken komt daar nog eens 3 procent bij.

Op het oog lijkt het dat het voor ontwikkelaars, en daarmee indirect voor consumenten, goedkoper kan uitpakken. Maar het is nog onduidelijk of dat in de praktijk ook zo zal zijn.

Voor heel populaire apps, met meer dan een miljoen downloads, wordt per jaar per installatie nog eens 50 cent in rekening gebracht. Dit geldt voor alle apps, of ze nou via de App Store te verkrijgen zijn of daarbuiten.

Downloadwinkel

Daarnaast mogen ontwikkelaars een concurrerende downloadwinkel opzetten. Appbouwers kunnen er dan voor kiezen om hun app ook in die digitale winkel zichtbaar te maken. Apple zegt geen commissie te vragen over transacties die via alternatieve downloadwinkels lopen. Het is op dit moment niet duidelijk hoeveel van dat soort alternatieve opties er daadwerkelijk gaan komen.

Apple wil ook controle houden over apps die terechtkomen in alternatieve downloadwinkels, naar eigen zeggen om consumenten te beschermen, en stelt een aantal eisen. Alle apps - dus ook als die niet in de eigen App Store terechtkomen - worden onderworpen aan een 'basis-inspectie'. Zo'n inspectie wordt bijvoorbeeld uitgevoerd op het gebied van privacy. Dit gebeurt deels geautomatiseerd en deels door medewerkers van Apple.

Voordat een app wordt gedownload, verschijnt er een informatiescherm over de ontwikkelaar, screenshots en andere informatie die als essentieel wordt gezien. Alternatieve downloadwinkels moeten zijn goedgekeurd. Ten slotte is er beveiliging die voorkomt dat apps kunnen worden geopend met malware.

Spotify bereidt zich voor

Een van de grote app-ontwikkelaars die de veranderingen bij Apple nauwgezet volgen, is Spotify. De streaminggigant is al jaren verwikkeld in een juridische strijd met Apple via een klacht bij de Europese Commissie.

Die zaak loopt nog altijd. Gisteren kondigde Spotify nieuwe betaalmogelijkheden aan binnen de app die het hoopt te kunnen verwezenlijken dankzij de nieuwe EU-wet.