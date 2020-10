Einde seizoen voor Coldenhoff na val: 'Kleine fout, grote gevolgen'

"Helaas is dit seizoen voorbij, want ik voelde mij sterker dan ooit", aldus Coldenhoff. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander in Lommel geblesseerd raakt, vorig jaar maakte de 29-jarige motocrosser ook een buiteling in België, waardoor hij lang uit de roulatie was. Ook toen bleek hij breuken in zijn rug te hebben opgelopen.

"Ik heb dit eerder meegemaakt en ik weet wat ik moet doen om terug te keren naar het niveau dat ik had", aldus Coldenhoff. "Ik zal mijn hoofd omhoog houden en me concentreren op mijn herstel."