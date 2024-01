Indonesië voor eerste keer naar achtste finales Azië Cup, met beetje hulp van Kirgizië

Daardoor was Indonesië van de uitslagen in de andere groepen afhankelijk was. Na een aantal tegenvallers was alle Indonesische hoop gevestigd op het nietige Kirgizië, dat Oman op een gelijkspel moest houden.

Toen Oman na tien minuten al op voorsprong kwam, leek het een verloren zaak voor Indonesië. Maar Kirgizië vocht terug en maakte in de tachtigste minuut gelijk.

Het was de verlossende goal voor Indonesië, dat zeventien jaar geleden voor het laatst op de Azië Cup stond. Het is de vijfde keer dat Indonesië aan de Azië Cup meedoet.

Nederlandse spelers

Er zitten vijf spelers in de Indonesische selectie met Nederlandse roots: Justin Hubner, Rafael Struick, Marc Klok, Shayne Pattynama en Ivar Jenner. Zij gingen recentelijk door een naturalisatieproces heen.

Van die vijf speelden Hubner (Wolverhampton Wanderers), Jenner (FC Utrecht} en Struick (ADO Den Haag) alle poulewedstrijden mee. Klok (Persib Bandung) viel in tegen Irak.