Slachtoffer explosie Den Haag in het ziekenhuis aangehouden

De man die vannacht zwaargewond raakte bij een explosie in Den Haag is in het ziekenhuis aangehouden. De politie vermoedt dat de Amsterdammer (23) zelf betrokken was bij de ontploffing, die werd veroorzaakt door vuurwerk. Naast de gewonde man is ook een 24-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

Rond 01.30 uur vannacht ging een explosief af bij een auto in het Haagse Transvaalkwartier. Een buurtbewoonster zegt tegen Omroep West dat ze "een abnormaal rare en harde knal" hoorde. "Ik hoorde na de knal heel hard gegil op straat."

Het slachtoffer werd met ernstige verwondingen op straat gevonden. Volgens de regionale omroep hebben voorbijgangers eerste hulp verleend.

De politie meldt dat de toedracht van de explosie nog wordt onderzocht.