Meer boeken verkocht in 2023, De zeven zussen bovenaan

Directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Eveline Aendekerk, maakte in cultureel debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam de top 10 van 2023 bekend. Op nummer twee eindigde Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? van Francine Oomen, met 139.000 verkochte boeken.

Atlas, het achtste deel uit de populaire literaire serie De zeven zussen, is het bestverkochte boek van het afgelopen jaar. Er gingen 362.000 exemplaren van het boek van Lucinda Riley en haar zoon Harry Whittaker over de toonbank.

Het aantal boeken en e-boeken dat in Nederland werd verkocht, steeg voor het vierde jaar op rij. Met 43 miljoen exemplaren was de afzet op het hoogste punt sinds 2012, toen 45 miljoen boeken werden verkocht. De boekensector was goed voor een omzet van 685 miljoen euro, een groei van 3 procent.

Er worden vooral meer digitale boeken gelezen: het aantal verkochte fysieke exemplaren daalde juist iets. Datzelfde gold voor het aantal uitgeleende boeken, dat met 50,6 miljoen iets lager lag dan in 2022.

'Beter dan Engeland, Frankrijk'

"Met deze cijfers doen we het beter dan landen als Engeland, Frankrijk, Duitsland en de VS", aldus Aendekerk. "Dat zijn van oorsprong toch landen waar meer gelezen wordt."

Opvallend in het onderzoek is dat jongeren tussen de 14 en 24 vaker een boek ontdekken via TikTok. 39 procent koopt dankzij een filmpje op de app een boek. De helft van die boeken is in het Engels.

Wat volgens Aendekerk ook opvalt, is het terugvallen van de verkoop van Nederlandstalige fictie. In de afgelopen vier jaar is er 15 procent minder verkocht.

Stijgende omzet, toch zorgen

Ondanks de stijgende omzet zijn er toch zorgen. "De omzetgroei is fijn, maar niet genoeg voor de boekensector", benadrukt Aendekerk. De marges staan onder druk bij zowel uitgeverijen als boekhandels door gestegen loonkosten, energie- en papierprijzen.

Online boekverkopers verkopen het vaakst Engelstalige boeken. "72 procent van de boeken die online werden besteld is Engelstalig. Ik adviseer fysieke boekwinkels dan ook de beste plekjes te bewaren voor Nederlandstalige boeken", zegt Aendekerk als voorzitter van de stichting die het Nederlandse boek promoot.