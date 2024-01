Grote brand in ziekenhuis in Teheran, geen slachtoffers gemeld

In het Gandhi-ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een grote brand gewoed. Op beelden op sociale media is te zien hoe een gigantische vlammenzee zich razendsnel over het ziekenhuis verspreidde. Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA is de brand onder controle en zijn er geen slachtoffers gevallen.

IRNA meldt dat de brand rond 19.00 uur lokale tijd (16.30 uur Nederlandse tijd) uitbrak aan de oostkant van het complex. Hulpdiensten in de hele stad werden opgeroepen om naar het ziekenhuis te komen. Patiënten werden geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Het Gandhi-ziekenhuis in Teheran is volgens de eigen website het grootste particuliere ziekenhuis van Iran en heeft ook een bijbehorend hotel. Het ziekenhuis telt 17 verdiepingen, het hotel 21.

Bekijk hieronder beelden van de brand in Teheran: