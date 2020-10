AZ getroffen door nieuwe corona-uitbraak, overleg over duel met Napoli

AZ is getroffen door een nieuwe corona-uitbraak. Over twee dagen staat er een Europa League-duel met Napoli op de agenda. De club voert op dit moment overleg of die wedstrijd wel kan doorgaan.

Het zou gaan om onder anderen acht spelers uit de A-selectie. Vrijdag werden ook al negen besmettingen gemeld binnen de club.

Het corona-beleid van de de Europese voetbalbond UEFA schrijft voor dat er gewoon gevoetbald moet worden als er minimaal dertien fitte spelers beschikbaar zijn.

Aan de andere kant liet de wethouder van sport van Napels, Ciro Borriello, in Italiaanse media al weten niet blij te zijn met bezoek uit Alkmaar. Hij meent dat de hele selectie een gevaar is en in quarantaine moet. Hij pleit ervoor het duel af te gelasten.

AZ meldt in nauw overleg te staan met de KNVB, GGD en UEFA. De wedstrijd Napoli-AZ zou donderdag om 18.55 uur moeten worden afgetrapt.