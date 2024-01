Plagiaat of niet? Pokémon beklaagt zich over nieuwe hitgame Palworld

Er is grote onrust ontstaan in de wereld van felgekleurde Japanse gamefiguren. Het bedrijf achter de wereldberoemde Pokémon-games zegt dat een concurrerend spel onrechtmatig gebruikmaakt van zijn personages.

Gamejournalist en fervent Palworld-speler Bastiaan Vroegop denkt dat de makers van Palworld niet opkijken van het verwijt van plagiaat. "Als speler zie je gewoon dat het gaat om Pokémon-personages, die net even andere oren hebben meegekregen of iets dergelijks. Het ziet er een beetje uit alsof een AI-systeem heel veel Pokémon-personages gevoerd heeft gekregen, en daarna de opdracht heeft gekregen: maak zelf ook zoiets."

De makers van Palworld leken eerder deze week al geschrokken te zijn van boze reacties op hun game. "We hebben smadelijke reacties binnengekregen over onze ontwerpers, en sommige tweets komen erg dicht bij doodsbedreigingen", zei bestuursvoorzitter Takuro Mizobe .

Zonder de concurrent bij naam te noemen, zegt Pokémon in een persverklaring dat het "onderzoek gaat doen naar een game die deze maand gelanceerd werd, waarin onze auteursrechten mogelijk geschonden worden. We zullen dan ook passende stappen nemen."

In Palworld, door veel spelers "Pokémon met geweren" genoemd, moet je met behulp van vuurwapens schattige cartoonwezens vangen en ze daarna dwingen om taken uit te voeren, bijvoorbeeld grondstoffen delven. Het spel is daarmee grimmiger dan de Pokémon-games doorgaans zijn, maar dat is niet de steen des aanstoots voor de Pokémon Company. Die vindt het vooral een probleem dat de figuurtjes uit Palworld wel érg veel lijken op de eigen figuurtjes, die het bedrijf sinds de lancering van de Pokémon-serie in 1996 naar buiten heeft gebracht.

De gelijkenis met de Pokémon-games is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de populariteit van Palworld, zegt hij. "De recente officiële Pokémon-games zijn niet zo populair meer onder spelers. Ze worden wel goed verkocht, maar krijgen ook veel kritiek: ze zouden te sloom zijn, te statisch. Als er dan een andere game langskomt die lijkt op Pokémon, maar veel leuker is om te spelen, dan kan het al snel een hit worden."

Volgens Vroegop is Palworld namelijk een game die ook zonder de 'Pokémon-poppetjes' de moeite waard zou zijn. "Het is echt leuk om te spelen, en het valt binnen een genre dat nog een beetje ondergewaardeerd is, de survival game." Dat is een genre waarbij spelers moeten zien te overleven in een open gamewereld, zonder duidelijk einddoel. Minecraft en Ark zijn bekende voorbeelden.

Elektrische muis

Heeft Pokémon een zaak waarmee het bedrijf aanpassing of schadevergoeding bij de concurrent kan afdwingen? Advocaat René Otto, gespecialiseerd in games, acht dat "zeker kansrijk. Abstracte ideeën en concepten zijn niet beschermd: Palworld mag wel een elektrische muis in zijn spel hebben, maar deze elektrische muis mag niet te veel lijken op Pikachu van Pokémon."

Otto: "In het geval van Palworld zijn er echt een aantal designs die niet alleen qua concept, maar ook qua uitwerking erg lijken op bestaande Pokémon. Zo hebben bepaalde monsters uit Palworld exact dezelfde verhouding, pose en uitstraling als bestaande Pokémon." Hij heeft het over zo'n dertig personages waarvoor dat geldt. "Doordat er zo veel designs zijn die lijken op bestaande Pokémon, kan Palworld lastig verdedigen dat het gaat om louter toeval."

Otto noemt het daarom zeer waarschijnlijk dat Pokémon hier een zaak over gaat beginnen, "als waarschuwingssignaal aan de markt". Volgens de advocaat is het daarnaast raadzaam om in te grijpen voordat andere gamemakers de figuurtjes ook gaan namaken. "Als daartegen niet wordt opgetreden, kan dat de slagingskans van toekomstige claims aardig beperken, omdat er dan al te veel andere copycats op de markt zijn."