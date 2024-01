27 jaar cel voor vrouw die bomaanslag pleegde op Russische blogger

De vrouw die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op een militaire blogger in Sint-Petersburg is tot een celstraf van 27 jaar veroordeeld. De bom die blogger Vladlen Tatarski in april vorig jaar fataal werd, zat in een beeldje dat op hem leek en dat hij even daarvoor van Darja Trepova cadeau had gekregen. De nu 27-jarige Trepova zegt dat ze erin is geluisd. "Ik voel een diepe pijn en schaamte dat mijn onnozelheid zulke rampzalige gevolgen had. Ik wilde niemand pijn doen", zei ze vorige week. Dit zijn beelden van net voor de aanslag op de blogger:

Degene die haar zou hebben misleid, zou een onbekend gebleven Oekraïner zijn geweest, die zich 'Gestalt' (Duits voor figuur) noemde. Trepova was tegen de oorlog in Oekraïne. Tatarski (echte naam Maksim Fomin) was uitgesproken voor. Hij pleitte onder andere voor "een bommentapijt op Kyiv". Hij had veel volgers en was daardoor invloedrijk. De Oekraïner zou Trepova hebben wijsgemaakt dat er een microfoontje in het beeldje zat. Door Tatarski af te luisteren zou de Oekraïner erachter komen wat Tatarski over de oorlog wist. In de video is te zien dat zij op nog geen vijf meter van Tatarski zit, nadat ze het beeld heeft overhandigd. Haar advocaat zegt dat dit bewijst dat zij niet wist dat er een bom in het beeldje zat. Kort na haar aanhouding verspreidden de Russische autoriteiten deze bekentenis:

Rusland heeft een video gepubliceerd waarin de verdachte van de fatale aanslag op de militaire blogger Tatarski zegt dat ze het explosief het café binnenbracht. Aangenomen wordt dat de 26-jarige Darja Trepova de bekentenis onder dwang heeft afgelegd. - NOS

'Gestalt' zou haar na de aanslag hebben opgedragen direct naar het vliegveld te gaan en op een vliegtuig te stappen. Dat durfde ze niet omdat ze bang was aangehouden te worden. Ze dook onder in het appartement van een vriend van haar man. Daar pakte de politie haar de volgende dag op. Tatarski is op 8 april vorig jaar met veel militaire eer in Sint-Petersburg begraven. Ook de later omgekomen huurlingenleider Jevgeni Prigozjin was daarbij: