Dekker knokt zich terug en wordt tweede in wereldbekerwedstrijd in Slovenië

Michelle Dekker is er net niet in geslaagd voor de tweede keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd te winnen. Op de parallelreuzenslalom in het Sloveense Rogla eindigde ze als tweede.

De 27-jarige Dekker kende een topdag. Ze was de snelste in de kwalificatie en op weg naar de finale won ze haar races met overtuiging.

In die finale wachtte wereldkampioene Tsubaki Miki. De Japanse nam snel een voorsprong. Dekker knokte zich daarna knap terug, maar kwam uiteindelijk 0,03 seconde tekort.

Dekker eindigde daarmee wel voor de vijfde keer ooit op een wereldbekerpodium. De nummer vier van de Spelen in Peking behaalde in 2022 in Carezza haar enige wereldbekerzege in haar carrière tot nu toe.