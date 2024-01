Nederlands kopstuk drugshandel opgepakt in Spanje, OM wil hem hier vervolgen

De Spaanse politie heeft een bekende naam uit de Nederlandse onderwereld gearresteerd. Deze Karim B. is met vijf anderen aangehouden op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van de 46-jarige Amsterdammer.

Karim B. is de oudere broer van Samir B., die in 2014 werd geliquideerd in Spanje. Justitie vermoedt dat Samir B. voorafgaand aan de moord een conflict had met de organisatie van Ridouan Taghi en Rico R., die ook wel Rico de Chileen wordt genoemd. Net als zijn broer is Karim volgens het OM vermoedelijk in een conflict verwikkeld met Taghi en R.

De politie in Spanje omschrijft Karim B. als "een van de meest gezochte criminelen van Nederland". Zijn arrestatie is onderdeel van een jarenlang onderzoek naar internationale drugsactiviteiten in Spanje. B.'s naam duikt volgens de Spaanse politie op in tal van politieonderzoeken en de organisatie waarvan hij deel zou uitmaken wordt gezien als belangrijke schakel tussen bendes die zich bezighouden met drugshandel en witwassen.

Nederlands OM wil B. vervolgen

Een woordvoerder van het Nederlandse OM zegt dat Karim B. zich op 9 januari heeft gemeld bij de Spaanse politie. Hij wordt in Nederland al langer verdacht van grootschalige handel in hard- en softdrugs. Het OM in Nederland heeft dan ook gevraagd om zijn overlevering. Of B. naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Ook uit de politieoperatie in Spanje komt een beeld naar voren van een groot internationaal drugsnetwerk. De Spaanse politie meldt dat de organisatie actief was in Nederland, Spanje, Marokko, de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Arabische Emiraten. Via een informeel banksysteem zou er geld zijn witgewassen.

De Spaanse politie deelde deze beelden van een inval en verschillende arrestaties: