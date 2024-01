Rubiales officieel aangeklaagd voor ongewenste kus aan Hermoso

Luis Rubiales, voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond, moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn ongewenste kus aan speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale in Australië in augustus . Dat is de conclusie van de Madrileense rechtbank na een onderzoek naar de zaak.

De rechtbank beschreef de kus als "ongewenst, eenzijdig en uitgevoerd op een overrompelende manier". De aanklager vervolgt Rubiales voor seksueel geweld.

Een datum waarop het proces begint, is nog niet bekendgemaakt. Volgens het verslag van de rechtbank staat tijdens het proces de vraag centraal of de kus een seksueel karakter had en in hoeverre die bewust of in een moment van euforie werd gegeven.

Ook andere officials aangeklaagd

Naast Rubiales, die in de nasleep van het incident terugtrad en door de FIFA voor drie jaar werd geschorst, zijn drie andere bondsofficials aangeklaagd. Dat zijn technisch directeur Albert Luque, de toenmalige coach van het nationale vrouwenteam Jorge Vilda en marketingmanager Rubén Rivera.