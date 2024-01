Rijksrecherche doet 'oriënterend onderzoek' naar Khalid Kasem

De Rijksrecherche doet "oriënterend onderzoek" naar de beschuldigingen van omkoping aan het adres van presentator en advocaat Khalid Kasem. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving van De Telegraaf hierover.

"We onderzoeken of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Er is dus nog geen sprake van een strafrechtelijk onderzoek op basis van een verdenking", zegt de woordvoerder.

Het AD schreef begin deze maand dat de presentator in 2019 aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, destijds directeur van hun gezamenlijke advocatenkantoor, toegaf dat hij dat jaar een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht. Kasem zou dat hebben gedaan om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf weerspreekt Kasem die beschuldiging.

Onderzoeken

Ook de DJI en de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam, waar het kantoor van Kasem en De Vries gevestigd was, doen onderzoek naar de kwestie. De Amsterdamse deken, die toezicht houdt op advocaten, liet vorige week weten te verwachten nog een tot twee maanden bezig te zijn met het onderzoek.

Khalid Kasem heeft vanwege de beschuldigingen zijn werk als presentator van de talkshow Khalid & Sophie neergelegd. Presentator Jeroen Pauw vervangt hem vanaf komende maandag. Het programma heet daarom voorlopig Sophie & Jeroen.