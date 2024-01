Mogelijk penaltymoment in bekerduel Feyenoord-PSV gaat mee in evaluatie KNVB

De afdeling scheidsrechterszaken van de KNVB gaat (nog) niet in op het mogelijke strafschopmoment in de bekerwedstrijd Feyenoord-PSV. Het moment, waarop PSV'er Noa Lang onderuit ging in het strafschopgebied na een tackle van Mats Wieffer, gaat mee in de komende evaluatie.

"Net zoals in andere gevallen in wedstrijden waar iets om te doen is", legt een woordvoerder van de KNVB uit. De situatie zal vermoedelijk ook besproken worden in de groep met alle scheidsrechters, die regelmatig bij elkaar komen.

Feyenoord won de wedstrijd in de achtste finales van de KNVB-beker met 1-0 van PSV. Bij de Eindhovenaren ontstond in de tweede helft grote onvrede vanwege de mogelijke overtreding van Wieffer op Lang. Scheidsrechter Dennis Higler gaf geen strafschop en videoscheidsrechter Clay Ruperti greep ook niet in.

Woede bij PSV

Na afloop van de wedstrijd was PSV-coach Peter Bosz nog altijd woedend. "Als je de beelden hebt gezien, is er toch geen discussie mogelijk?! Kom op, zeg", zei Bosz. "Dit was een strafschop en een gele kaart. Ik kan mij voorstellen dat de wedstrijd er dan anders uit gaat zien. Dus het was een cruciaal moment."

Collega-trainer Arne Slot had begrip voor de boosheid van Bosz.

Bekijk hier de reacties van Peter Bosz en Arne Slot na de bekerwedstrijd: