Telegram-drugsdealers: 'De straten hebben rust, zoals jullie wilden'

'Shabmaastricht' verkoopt wiet in Zuid-Limburg. Hij is een van de vele duizenden mensen die drugs aanbieden via de chat-app Telegram. Alleen al vorig jaar verschenen daar zeker 2,5 miljoen drugsadvertenties, blijkt uit onderzoek van de NOS. "De straten zijn leeg vriend, drugs wordt online verkocht", schrijft deze anonieme adverteerder. "Ze zoeken goede dealers nu online en dan pas komen ze op afspraak. De straten hebben rust, zoals jullie wilden." Ook andere verkopers zien online drugshandel als winst voor de samenleving. "Vroeger stonden er hele straten vol met dealers en junks", reageert 'Utcahandel'. "Iedereen kan alles nu hier vinden in plaats van buiten op straat." De NOS benaderde een groot aantal drugsadverteerders, van wie er dertien bereid waren om vragen te beantwoorden. Meerdere verkopers omschrijven Telegram als een reclamebord, een plek waar massaal wordt geadverteerd in de hoop een paar nieuwe klanten binnen te halen. Alle denkbare drugs worden er aangeboden, van een enkele gram tot meerdere kilo's. Kleurige pillen Shabmaastricht zegt alleen grotere partijen softdrugs te verkopen. Hij adverteert met een kilo wiet voor 3850 euro, en een lagere prijs als een grotere hoeveelheid wordt afgenomen. Of hij wel écht verkoopt? Hij wijst erop dat zijn kanaal honderden abonnees heeft. "Zegt al genoeg toch." Hij post filmpjes van grote zakken wiet, waar anonieme vingers doorheen wroeten. In de filmpjes wordt ingezoomd op de gedroogde toppen om de kwaliteit te tonen. Drugsgroepen op Telegram staan vol met dit soort beelden. Plakken hasj, kleurige xtc-pillen en brokken cocaïne. Wie de enorme hoeveelheid drugsadvertenties ziet, krijgt het idee van een vrijhandelsstaat waar de autoriteiten totaal afwezig zijn en alle mogelijke drugs openlijk en ongestoord verhandeld kunnen worden. Shabmaastricht denkt daar anders over. "Natuurlijk is het niet ongestoord werken. Er is veel politie." Hij vertelt te zijn begonnen na het zien van de Netflix-serie How to sell drugs online (fast). Harddrugs zegt hij niet te willen verkopen. "Geen zin in. Wiet en hasj is genoeg werk." Tas vol eurobiljetten De verdiensten zijn goed, beweert deze verkoper. Hij stuurt een filmpje, waarop iemand wroet in een grote tas vol eurobiljetten. "Leefgeld voor een maand", schrijft hij erbij. Grootspraak of de waarheid? Het valt niet te verifiëren, net als de rest van zijn verhaal of dat van de andere adverteerders die de NOS heeft gesproken. Maar een aantal zaken die de benaderde adverteerders benoemen, komt overeen. Zoals dat Telegram een reusachtig uithangbord is, maar zeker niet het enige verkoopkanaal. Dat er daadwerkelijk aan drugshandel wordt verdiend, maar niet altijd evenveel. En dat niet alles is wat het lijkt in de online wereld, waar veel oplichters actief zijn. "Ik zit in tientallen grote groepen", vertelt 020delivery. Hij adverteert daar met een keur aan drugs, van Colombiaanse coke met een zuiverheid van 94 procent tot xtc-pillen met 260 milligram werkzame stof. Hij belooft vriendelijke en snelle bezorging. "Het werkt goed, maar er zijn ook veel dieven dus niet alles is te vertrouwen." Het eerste contact met nieuwe klanten verloopt via de Telegram-app. "Als de banden goed zijn, gaat het niet meer via Telegram", zegt hij. Dan schakelt hij over op andere communicatiemiddelen. Deze dealer vertelt hoe hij te werk gaat op Telegram:

NOSop3 sprak met één van de drugdealer op Telegram. Dit is zijn verhaal. - NOS

Thefastshop draait naar eigen zeggen "heel goed" op Telegram. "Als je er lang in zit en het goed doet, praat je over honderden en zelfs duizenden euro's per maand. Ik doe het nu ongeveer zes jaar fulltime zonder dat ik één keer ben gepakt", zegt hij. Met zijn klanten maakt hij meestal een fysieke afspraak om de drugs te leveren. Een andere dealer zegt met gemak 5000 euro per maand te verdienen. "Maar dat betekent wel 24/7 actief zijn en alles en iedereen helpen." Mes Andere drugsadverteerders zeggen juist maar weinig over te houden aan hun Telegram-activiteiten. "Negen van de tien nemen niks af", is de ervaring van NL_snoepwinkel. "De handel op Telegram is heel riskant en heel moeilijk." Een groot deel van de klanten bestaat volgens hem uit 'rippers': jongens die bij een afspraak proberen om de drugs te stelen. Niet voor niets worden rippers in verschillende advertenties gewaarschuwd weg te blijven, bijvoorbeeld met een symbool van een mes. NL_snoepwinkel biedt in de regio Zuid-Holland meerdere soorten wiet en hasj aan, maar ook harddrugs zoals pillen en ketamine. "Ik kan alles aanbieden dat op de wereld te koop is. Mensen plaatsen een bestelling bij mij en ik zoek iemand via Telegram uit die betrouwbaar is en geverifieerd in de handel. Als hij 50 euro voor een gram coke rekent, reken ik 60 euro voor dat grammetje. En zo pak ik dan toch nog een paar kruimels mee." Deze werkwijze levert hem 10 à 20 euro per bestelling op. Sommige van zijn advertenties worden tienduizenden keren bekeken, maar de daadwerkelijke afname is volgens hem marginaal. "Ik mag van geluk spreken als er vijf keer per week afgesproken wordt." Doorgaan De meeste drugsgebruikers beschikken al over een nummer van een dealer en hebben Telegram dus helemaal niet nodig. "Maar het gebeurt natuurlijk dat ze onverwacht iets langer door willen gaan en dan krijgen we zo nu en dan een bestelling", zegt NL_snoepwinkel. Dat zijn eigenlijk altijd kleine hoeveelheden. "Ze weten natuurlijk niet wat ze kopen, dus ze zullen nooit veel halen." Hoe belangrijk is Telegram dan echt voor de online drugshandel? Het is moeilijk vast te stellen. Een van de verkopers schat dat 30 procent van zijn deals via Telegram loopt. De politie ziet er een "levendige handel", maar kent niet de precieze omvang. Volgens de politie zijn er ook veel "spookadvertenties" van mensen die in werkelijkheid geen drugs leveren. De laagdrempelige verkoop via Telegram heeft een keerzijde, zegt een van de drugsaanbieders. "Het helpt misschien financieel, maar je gaat mentaal naar de klote. Je hebt het gevoel constant in de gaten gehouden te worden." Veel adverteerders zijn ervan overtuigd dat de politie meekijkt in de groepen. Toch schatten ze de pakkans laag in. Een verkoper: "De politie focust zich meer op wapens heb ik het idee." Klantenverzamelaar Soms worden loopjongens gepakt, zegt Slimmegast. Hij noemt zichzelf een 'klantenverzamelaar': iemand die adverteert, bestellingen opneemt en vervolgens andere dealers naar de klant stuurt. Daarvoor vangt hij commissie. "Je moet scherp blijven en de eerste keer doen we nooit veel", zegt hij. "Telegram is een soort reclame eigenlijk. Ik heb ook genoeg klanten die geen Telegram hebben." Veel mensen adverteren geautomatiseerd, weet NL_snoepwinkel. Ook hij gebruikte een automatische server, die ieder kwartier een advertentie stuurde naar ruim 200 groepen. Zijn werkwijze laat zien hoe er een vloedgolf aan drugsberichten wordt uitgestort over Telegramgebruikers die lid zijn van zulke handelsgroepen. Hoewel Shabmaastricht nog altijd adverteert op Telegram, heeft het platform volgens hem zijn beste tijd gehad. De handel zou zich alweer verplaatsen naar andere apps. Eén ding staat volgens hem vast: "Het gaat nooit meer stoppen deze online shit. Er komen nog veel nieuwe apps aan om contacten te zoeken." Om de anonimiteit van de adverteerders te garanderen, zijn hun accountnamen gefingeerd. De hier gebruikte accountnamen bestonden op het moment van publicatie niet.