Agent breekt hand bij worsteling met verdachte in Tilburg

Een agent heeft vannacht zijn hand gebroken bij de aanhouding van een agressieve hardrijder in Tilburg. De verdachte werd staande gehouden omdat hij levensgevaarlijk rijgedrag had vertoond, meldt de politie. Toen agenten hem handboeien wilden omdoen, verzette hij zich zodanig dat een van hen zijn hand brak.

De agent in kwestie heeft tegen de man aangifte van zware mishandeling gedaan, zegt een woordvoerder van de politie.

Rijden op de velg

Voordat het tot de aanhouding kon komen, was de man al een paar keer weggevlucht van de politie. De eerste keer was toen de 33-jarige Tilburger een stopteken van de politie negeerde. Vervolgens reed hij met 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en slingerde hij tegen geparkeerde auto's aan. "Uiteindelijk verloor hij zijn linker voorband, waardoor hij enkel op de velg van dat wiel reed", schrijft de politie.

In het zuidoosten van de stad kwam de achtervolging tot een einde, maar daar probeerde de man alsnog te voet aan de agenten te ontkomen. Dat mislukte, meldt Omroep Brabant.

Worsteling bij aanhouding

"De politie gebruikte flink geweld om de verdachte onder controle te krijgen", zegt de woordvoerder. "Tijdens dat gevecht is de hand van een agent gebroken." De hardrijder is meegenomen naar het politiebureau, waar hij niet wilde meewerken aan een blaas- en speekseltest.

Hij wordt onder meer verdacht van gevaarlijk weggedrag, vernieling en mogelijk rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is ingenomen.

De man zit nog vast. De woordvoerder van de politie zegt dat hij zeker vandaag nog in de cel moet blijven voor onderzoek. "We mogen hem formeel drie dagen vasthouden, daarna is het aan de rechter-commissaris."