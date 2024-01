Liander wijt stroomstoringen Amsterdam aan weer en kapotte verwarming

Bij de stroomstoringen deze week in Amsterdam speelden volgens netbeheerder Liander de veranderende weersomstandigheden een grote rol. Er was sprake van een optelsom waardoor het misging, zegt het bedrijf.

Maandag en dinsdag zaten tienduizenden adressen in Amsterdam respectievelijk 1,5 uur en 10 minuten zonder stroom. Meteen al werd naar een groot elektriciteitsstation aan de Nieuwe Hemweg gewezen als bron van de storingen. De afgelopen dagen is dat station volledig onderzocht.

Daaruit bleek volgens Liander dat technische onderdelen kapot zijn gegaan doordat er vocht in het station was gekomen. Dat had te maken met de hoge grondwaterstand door de vele regenval van de afgelopen tijd en de verandering van een periode met koud winterweer naar zachtere weersomstandigheden. "We gingen van -8 naar +13", zegt een woordvoerder van Liander.

Optelsom van factoren

Bovendien deed de verwarming in het station het niet goed, waardoor de condens niet verdween. "Hoewel de kapotte verwarming op zichzelf niet tot zo'n grote storing had kunnen leiden, was nu sprake van een optelsom van factoren", stelt het bedrijf. De condens- en verwarmingsproblemen kwamen pas na de storing aan het licht, want medewerkers van Liander die eerder op maandag het station bezochten hadden volgens de woordvoerder niets door.

Liander zegt dat er vandaag en morgen wordt gewerkt aan het repareren van de defecte onderdelen. Het bedrijf denkt dat er daardoor geen derde storing zal komen, maar sluit dat ook niet helemaal uit.