Saudi-Arabië pakt illegale alcohol aan en opent winkel voor diplomaten

Saudi-Arabië wil in de hoofdstad Riyad een winkel openen waar diplomaten die geen moslim zijn alcohol kunnen kopen. Het land hoopt zo de illegale handel in alcohol tegen te gaan. De verkoop van alcohol is sinds 1952 verboden in het land.

Als streng, conservatief moslimland kent Saudi-Arabië strikte wetten tegen het gebruik van alcohol. Wie opgepakt wordt voor het drinken van alcohol kan worden bestraft met zweepslagen, een boete, deportatie of gevangenisstraf. Ook buitenlanders riskeren straffen. Alleen via de diplomatieke post is het nu voor diplomaten mogelijk om aan alcohol te komen.

De nieuwe winkel komt in een diplomatieke wijk van Riyad, waar ook veel ambassades zitten. Potentiële klanten moeten zich vooraf via een app registeren en toestemming van de overheid krijgen. Ook komt er een maximum aan hoeveel alcohol klanten per maand kunnen kopen. Buitenlanders zonder diplomatieke functie zijn niet welkom in de winkel.

Versoepelingen

Onder leiding van premier en kroonprins Mohammed bin Salman heeft Saudi-Arabië de laatste jaren verschillende regels versoepeld. Zo worden onder meer mannen en vrouwen op openbare plaatsen niet altijd meer gescheiden, mogen vrouwen autorijden, worden festivals georganiseerd en zijn er bioscopen geopend.

Desondanks is de vrijheid van meningsuiting in het land nog altijd beperkt. Wie een afwijkende mening heeft over de politiek en het beleid van het koninkrijk kan worden bestraft.

De consumptie van alcohol is verboden in de islam, maar Saudi-Arabië is een van de weinige landen ter wereld met een strikt alcoholverbod, samen met het naburige Koeweit en een deel van de Verenigde Arabische Emiraten. Andere golfstaten, zoals Qatar, staan de verkoop van alcohol aan niet-moslims ouder dan 21 jaar inmiddels toe in hotels, clubs en bars.