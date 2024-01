MH17-veroordeelde Girkin krijgt in Rusland vier jaar cel voor extremisme

De rechtbank in Moskou heeft vier jaar cel opgelegd aan Poetin-criticus Igor Girkin wegens het aanzetten tot extremisme. In Rusland is Girkin een bekende nationalist, in Nederland is hij bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17.

In Rusland had Girkin kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Hij deed dat onder meer online. Ook bekritiseerde hij minister Sjojgoe van Defensie en zei hij dat de "speciale militaire operatie" in Oekraïne niet goed wordt aangepakt.

Girkin vocht zo'n tien jaar voor Rusland in Oost-Oekraïne. Hij stuurde daar eenheden aan en hield contact met Rusland. Hij was er ook actief ten tijde van de MH17-ramp, het passagiersvliegtuig dat in 2014 uit de lucht werd geschoten, wat 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders, het leven kostte.

Ook veroordeeld voor MH17

Girkin was toen minister van Defensie van de rebellenrepubliek Donetsk. Eind 2022 werd hij in Nederland bij verstek tot levenslang veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Rusland weigerde hem voor dat proces uit te leveren, maar nu belandt hij dus alsnog achter de tralies.

Later werd hij teruggeroepen door Rusland. Hij heeft zelf altijd alle betrokkenheid bij de vliegramp ontkend.

De laatste jaren woonde Girkin in Moskou. Daar verzamelde hij een groep mensen om zich heen, ook wel de 'Club van Boze Patriotten' genoemd, die Rusland moesten gaan redden.

Begin vorig jaar kondigde hij aan dat hij de politiek in zou gaan en ontpopte hij zich al snel tot criticus van president Poetin. In juli werd hij aangehouden. Sindsdien zit hij vast.

Voor veel Russen is de nu tweemaal veroordeelde Igor Girkin nog steeds een held: