Grandslamrevanche Sabalenka op Gauff: Belarussische naar finale in Melbourne

Aryna Sabalenka krijgt de kans om voor het tweede jaar op rij de Australian Open te winnen. De Belarussische versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff zonder setverlies (7-6 (2), 6-4), maar vanzelf ging het niet.

De rematch van de finale van de US Open, die vorig jaar werd gewonnen door Gauff, was spectaculair. Sabalenka wisselde krachtige forehands af met lelijke missers met de backhand en niet voor de eerste keer keken de demonen van de eindfase bij Sabalenka mee over de schouders.

Sabalenka strandde in de laatste drie jaar zes keer in de halve finales van een grandslamtoernooi. In 2023 veroverde ze in Melbourne tot dusver haar enige grandslamtitel. Zaterdag speelt ze de finale tegen Dajana Jastremska of Qinwen Zheng, die momenteel op de baan staan.

Niet vanzelf

De kans op titelprolongatie kwam niet vanzelf. De eerste set duurde 56 minuten. Sabalenka speelde dit toernooi al hele partijen die minder lang duurden. De Belarussische verloor dit jaar in Melbourne in haar eerste vijf duels in geen enkele set meer dan drie games.