Voetbalbaas Boban verlaat UEFA uit protest tegen omstreden plan Ceferin

De plannen van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin om langer op zijn positie te blijven, zorgen voor onrust binnen de top van de Europese voetbalbond. Zvonimir Boban is opgestapt als Chief of Football van de UEFA.

De voetbalbond meldt dat het vertrek "in goed overleg" is gegaan, maar uit een open brief van Boban in de Kroatische krant Telegram blijkt iets anders.

"Ik accepteer dat niet alles perfect kan zijn, dat ben ik zelf ook niet, compromissen zijn nodig. Maar ik kan hier geen onderdeel van zijn. Dat zou ingaan tegen mijn normen en waarden", zegt Boban in de brief.

Daarom stapt de oud-voetballer, die in 1994 de Champions League won met AC Milan en successen beleefde met het Kroatisch elftal, na drie jaar op bij de UEFA.

Ceferin mogelijk tot 2031 voorzitter

Zijn vertrek is het grootste teken van tegenstand binnen de Europese voetbalbond tegen voorzitter Ceferin sinds in december werd voorgesteld om de statuten aan te passen. Die wijziging zou ervoor moeten zorgen dat Ceferin langer dan de voorgeschreven maximale termijn van twaalf jaar aan kan blijven als voorzitter. Ceferin was zelf betrokken bij de invoering van die maximale termijn.

Als met de wijziging wordt ingestemd, zou de Sloveen - die in 2016 Michel Platini opvolgde - tot 2031 aan het roer kunnen blijven. Ceferin is namelijk van mening dat de eerste drie jaar van zijn voorzitterschap niet tellen voor de maximale termijn, omdat hij tussentijds voorzitter werd toen Platini vanwege zijn rol in een groot corruptieschandaal werd weggestuurd.

"Ik heb mijn zorgen en afkeuring over het voorstel geuit bij de voorzitter", zegt Boban in de brief. "Maar de voorzitter zegt dat er juridisch niets tegen het voorstel is in te brengen. Hij vindt er ook ethisch en moreel gezien niets mis mee, hij wil door met het nastreven van zijn persoonlijke ambities."