De Groot naar finale Australian Open; kans op evenaring grandslamrecord Vergeer

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zich met groot gemak geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Nederlandse nummer één van de wereld versloeg in de halve finale haar als derde geplaatste landgenote Jiske Griffioen in twee sets: 6-1, 6-2.

In de finale treft De Groot de mondiale nummer twee Yui Kamiji. De Groot komt de Japanse vaker tegen in finales. Zo rekende ze met Kamiji af in de finale van de US Open, Roland Garros en Australian Open vorig jaar.

De 27-jarige De Groot kan haar zesde titel in Melbourne pakken. Ook speelt De Groot zondag voor haar 21ste grandslamzege. Als ze die pakt, evenaart zij het record van Esther Vergeer.

De Groot, vorige maand nog uitgeroepen tot Parasportvrouw van het Jaar, is sinds 26 maart 2018 de nummer één van de wereld en is na haar zege op Griffioen al 133 wedstrijden op rij ongeslagen.