Boeings mogen weer vliegen, maar luchtvaartautoriteit beperkt productie

De 171 Boeings van het type 737 Max 9 mogen weer vliegen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een aangescherpt inspectieprotocol voor de vliegtuigen goedgekeurd. Tegelijk heeft de FAA Boeing voorlopig onder meer verboden om de productie van het vliegtuig uit te breiden.

Een paar weken geleden maakte zo'n toestel van Alaska Airlines een noodlanding, nadat het na het opstijgen een deel van de romp was verloren. Wonder boven wonder bleven alle inzittenden ongedeerd, maar toen werd besloten 171 toestellen aan de grond te houden, behalve die van Alaska Airlines ook die van United Airlines.

Alaska Airlines zegt de 737 Max 9-toestellen morgen weer te gaan gebruiken. United zal waarschijnlijk zondag weer met dit type gaan vliegen.

Nieuwe inspecties

Een kleine twee weken geleden had de FAA al de aangescherpte inspectie- en onderhoudsinstructies van Boeing ingezien. Het oordeel luidde toen dat er aanvullende gegevens nodig waren. De FAA eiste dat daarvoor veertig vliegtuigen opnieuw werden geïnspecteerd.

Naast de FAA nam ook een speciale raad van veiligheidsexperts de inspectie-instructies onder de loep. Ook die stemde ermee in. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen, moeten bijvoorbeeld eerst allerlei schroeven worden geïnspecteerd, zoals die bij de uitgangen in het midden.

Geen 'business as usual'

Hoewel het groene licht van de FAA goed nieuws is voor de twee luchtvaartmaatschappijen, is dat voor vliegtuigbouwer Boeing een ander verhaal.

"Laat het duidelijk zijn dat het voor Boeing niet back to business as usual zal zijn", zegt Mike Whitaker van de FAA. "We keuren verzoeken van Boeing om de productie uit te breiden of extra productielijnen voor de 737 Max niet goed, totdat we ervan overtuigd zijn dat de problemen met de kwaliteitscontrole zijn opgelost."

Het verbod zal waarschijnlijk verschillende luchtvaartmaatschappijen en leveranciers raken. Experts zeggen dat het de levering van nieuwe vliegtuigen kan vertragen, meldt persbureau Reuters. Ook is het geen goed nieuws voor leveranciers die al minder sterk stonden door een eerdere crisis met de Max-toestellen en de coronapandemie.

Boeing zegt volledig mee te werken met de FAA. De baas van de vliegtuigbouwer ging eerder al door het stof. In een toespraak zei hij dat Boeing er alles aan zal doen om te achterhalen wat er misging.