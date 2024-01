'Monster van Amstetten' Josef Fritzl kan naar gewone gevangenis

De veroordeelde moordenaar en zedendelinquent Josef Fritzl moet in Oostenrijk worden overgeplaatst van een tbs-instelling naar een reguliere gevangenis, heeft een rechtbank bepaald. De overplaatsing is nog niet definitief: het Openbaar Ministerie heeft nog 14 dagen de tijd om tegen het besluit in beroep te gaan. Tot die tijd blijft Fritzl in de kliniek.

De nu 88-jarige Fritzl staat bekend als het 'monster van Amstetten'. In die Oostenrijkse stad hield hij zijn dochter meer dan 20 jaar in zijn kelder gevangen. Hij verwekte zeven kinderen bij haar, van wie er een overleed in gevangenschap. In maart 2009 werd hij tot levenslang veroordeeld voor onder meer moord, incest en verkrachting.

Sindsdien verblijft hij in een instelling voor zware misdadigers die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, vergelijkbaar met een tbs-kliniek. De rechtbank wil dat hij ook na zijn overplaatsing behandelingen blijft ondergaan.

Dementie

Volgens een recent psychiatrisch rapport lijdt Fritzl aan dementie en daardoor vormt hij volgens zijn advocaat geen gevaar meer voor de samenleving. Na zijn overplaatsing wil ze een verzoek indienen voor voorlopige vrijlating. Maar dat is nu nog niet aan de orde, benadrukte ze.