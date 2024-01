Man zwaargewond door explosie bij auto in Den Haag

Bij een explosie in Den Haag is vannacht een man zwaargewond geraakt. Hij werd op straat aangetroffen door agenten die op de explosie afkwamen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

In het Haagse Transvaalkwartier was vannacht rond half twee een harde knal te horen, door een explosief dat afging bij een auto, schrijft Omroep West. Het is onduidelijk of het explosief van de man was.

Het slachtoffer is eerst op straat behandeld, onder meer door het Mobiel Medisch Team. Ook een traumahelikopter was opgeroepen, net als de brandweer.

De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek, onder meer door het Team Explosieven Verkenning. Op dit moment kan de politie nog geen uitspraak doen over het onderzoek of over hoe het met het slachtoffer gaat.