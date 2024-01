Doodstraf voor Japanse man na brandstichting bij animatiestudio Kyoto

Een man in Japan is veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij in Kyoto een animatiestudio in brand heeft gestoken. Bij de brand in 2019 kwamen 36 mensen om het leven en raakten 32 mensen gewond.

De nu 45-jarige Shinji Aoba stak Kyoto Animation, ook wel bekend als KyoAni, in brand door bij de ingang 40 liter benzine over de vloer te gieten en dat aan te steken. Hij raakte zelf zwaargewond. In september bekende hij dat hij de brand had gesticht.

Volgens de aanklager in de zaak was Aoba ervan overtuigd dat de animatiestudio een creatief idee van hem had gestolen. Kyoto Animation heeft dit altijd ontkend. In de rechtbank stelden de advocaten van Aoba dat hij niet veroordeeld kon worden, omdat hij niet toerekeningsvatbaar was. Daar ging de rechter niet in mee.

Gechoqueerd

De aanslag was het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar en choqueerde het land. Fans van de animatiestudio reisden soms duizenden kilometers om bloemen te leggen bij het pand en vanuit de hele wereld kwamen steunbetuigingen.

Het is nog niet duidelijk wanneer Aoba wordt gedood. Executies in Japan worden uitgevoerd door middel van ophanging. De doodstraf wordt alleen opgelegd aan meervoudige moordenaars. Jaarlijks worden er ongeveer vijftien mensen geëxecuteerd.