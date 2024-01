Wekdienst 25/01: Poetin-criticus Girkin hoort straf • Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

Goedemorgen! Een Russische rechtbank doet naar verwachting uitspraak in een zaak tegen nationalist Igor Girkin die in Nederland is veroordeeld voor de MH17-ramp en in Oostenrijk wordt er geschaatst op de Weissensee.

Eerst het weer: vanochtend breekt in het noorden de zon door. Verder is het bewolkt en later in de ochtend en vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de kans op lichte regen toe. Het wordt 7 tot 9 graden bij een matige zuidenwind. Komende nacht valt er flink wat regen.