Miljoenen drugsadvertenties op Telegram, platform laat handel ongemoeid

In openbare groepen is een continue stroom van advertenties waarin drugs wordt aangeboden. NOS op 3 zoekt uit: hoe gebruiken drugsdealers deze app? Wie zitten er? En is het allemaal zonder gevolgen? - NOS

De dertien aanbieders die met de NOS in gesprek wilden gaan, stelden dat zij wel degelijk drugs verkopen. Telegram is voor hen vooral een advertentiekanaal en een laagdrempelige manier om nieuwe klanten te werven. Na het eerste contact schakelen sommige verkopers over op andere, vaak beter beveiligde chatapplicaties, zoals WhatsApp, Signal of Wickr.

Of alle aanbieders, 9900 in totaal, ook echt drugs verkopen, is niet te zeggen. Op Telegram zijn ook oplichters actief die hun "klanten" geld afhandig maken zonder ooit iets te leveren.

De aanbieders zijn actief in heel Nederland, van Schiermonnikoog en de kop van Noord-Holland tot in Zeeuws-Vlaanderen. Ze vermelden uitvoerig in welke plaatsen ze allemaal leveren, waarschijnlijk om goed vindbaar te zijn als gebruikers hun woonplaats invoeren in de Telegram-zoekfunctie.

In de onderzochte groepen worden dezelfde advertenties vaak herhaald, soms zelfs duizenden keren. In totaal vond de NOS bijna 55.000 unieke drugsadvertenties die in 2023 werden geplaatst.

Telegram is een van oorsprong Russische chatapp met meer dan 700 miljoen gebruikers wereldwijd en 1,7 miljoen in Nederland. Naar eigen zeggen zit het bedrijf nu in Dubai. Je kunt berichten, foto's en filmpjes versturen, individueel of in groepen.

Sommige aanbieders specialiseren zich in een bepaald type drugs. Ze hebben bijvoorbeeld alleen wiet, cocaïne of designerdrugs. Er zijn ook tal van adverteerders die een compleet assortiment aanbieden, van xtc tot coke, ketamine en zware pijnstillers.

Dat gemak verwachten drugskopers nu ook, stelt Van Wegberg. "Op het dark web kon het best even duren voordat je je bestelde xtc-pillen via de post in huis had; op Telegram kun je een dealer vinden die vlakbij is en ze razendsnel komt langsbrengen."

Hoewel de meeste aanbieders gebruikershoeveelheden verkopen, trof de NOS ruim 800 accounts aan die grotere hoeveelheden aanbieden. Zij bieden wiet aan per kilo of xtc-pillen per duizend stuks.

Wat de politie niet helpt, is dat Telegram niet meewerkt. Verzoeken om informatie te leveren over verdachte gebruikers legt het platform meestal naast zich neer. Ook uit eigen beweging schonen ze hun platform niet op, merkt Van de Coevering. "Telegram heeft geen zelfreinigend vermogen."

Dat drugsverkopers er massaal adverteren, betekent volgens de politie niet dat er geen enkele handhaving is. "Dat je ons niet ziet, wil niet zeggen dat we er niet zijn", stelt Nan van de Coevering van het Team High Tech Crime van de politie. "Maar bij zo'n groot aanbod moeten we natuurlijk keuzes maken."

De politie ziet de levendige handel op Telegram ook, maar weet niet zeker of die echt zo omvangrijk is als het enorme aantal advertenties doet vermoeden. Er worden ook veel "spookadvertenties" geplaatst.

Wel zijn er meer risico's voor gebruikers. "Er is op Telegram meer oplichting en minder zekerheid dat je krijgt wat je koopt", zegt Van Wegberg. Op dark web-handelsplaatsen konden gebruikers recensies achterlaten; wie slecht spul verkocht of niet leverde, trok geen klanten meer. "Op Telegram is dat er allemaal niet."

Verantwoording

Voor dit verhaal analyseerde de NOS ruim 5,6 miljoen berichten op Telegram, tot en met 27 november. Met AI-modellen beoordeelden we of er sprake was van een advertentie voor drugs, wat voor drugs werden verkocht, of het om bulk-hoeveelheden ging en hoe de drugs bij de koper kwamen (per post, bezorging of ophalen).

Om dat model te trainen, categoriseerden we handmatig 5185 berichten uit populaire, openbare Telegram-groepen waar zaken worden verhandeld. We kozen voor makkelijk vindbare, relatief grote groepen; we zijn geen besloten groepen binnengegaan.

Die handmatige categorisering was de input voor twee verschillende zogenoemde machine learning-modellen. In het eerste geval onderzochten we of een bericht wel of geen drugsadvertentie was: uit het AI-model kwam dus simpel gezegd 'ja' of 'nee'.

Daarnaast gebruikten we een model om categorieën op berichten te kunnen plakken: dus niet alleen of iets een drugsadvertentie is, maar ook wat er werd verkocht en hoe. Die modellen blijken volgens onze eigen tests respectievelijk 97 procent en 96 procent betrouwbaar.

Beide algoritmes gebruikten we vervolgens om 5,6 miljoen berichten geautomatiseerd te categoriseren en in beide modellen kwamen we tot de conclusie dat er tussen die 5,6 miljoen berichten 2,8 miljoen keer een drugsadvertentie zat.

We hebben het model en een uitgebreidere uitleg op de website Huggingface geplaatst. Die website is bedoeld voor het delen van AI-modellen.