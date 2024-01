Zelensky wil internationaal onderzoek naar vliegtuigcrash in Rusland

Dit is de locatie van de crash:

In de buurt van het dorp Jablonovo stortte gisterochtend een Russisch militair transportvliegtuig neer. Het Russische ministerie van Defensie stelt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen aan boord waren. Zij zouden op weg zijn geweest naar het grensgebied voor een gevangenenruil toen, zo stelt Rusland, Oekraïne het toestel uit de lucht schoot. Volgens het leger zijn alle 74 inzittenden omgekomen.

De Oekraïense president Zelensky wil dat er een internationaal onderzoek komt naar de vliegtuigcrash gisteren in de Zuid-Russische regio Belgorod, zo'n 50 kilometer van de Oekraïense grens. "Alle duidelijke feiten moeten worden vastgesteld", schrijft Zelensky. "Voor zover mogelijk, aangezien het vliegtuig op Russisch grondgebied is neergestort. Dat ligt buiten onze macht."

Oekraïense autoriteiten zeiden gisteren tegen media in eigen land dat het Russische toestel raketten voor luchtafweersystemen vervoerde. Een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst zei dat er die dag weliswaar een gevangenenruil gepland stond, maar dat deze niet door zou gaan. Of het toestel door Oekraïense strijdkrachten is neergehaald, kon Oekraïne niet zeggen.

Op zijn Telegram-kanaal zegt Zelensky niets over Ruslands claim dat er Oekraïense gevangenen aan boord van het vliegtuig waren. Hij spreekt van "een zeer moeilijke dag". "Het is duidelijk dat de Russen spelen met de levens van Oekraïense gevangenen, de gevoelens van hun geliefden en de emoties van onze samenleving", aldus de president.

Het draait nu om de feiten, aldus Zelensky. Hij wijst erop dat onder meer de opperbevelhebber van het leger en de veiligheidsdienst de zaak in onderzoek hebben. Ook zegt hij de minister van Buitenlandse Zaken te hebben opgedragen "om onze partners te voorzien van de informatie waarover Oekraïne beschikt". Daarnaast zegt hij te zullen "aandringen op een internationaal onderzoek".

Rusland heeft met spoed een extra vergadering aangevraagd van de VN-Veiligheidsraad, die vandaag bijeenkomt.

Op deze amateurbeelden, die door Reuters zijn geverifieerd, is de crash te zien: