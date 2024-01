Zangeres Melanie (Beautiful People) op 76-jarige leeftijd overleden

Melanie Safka werd in 1947 geboren in New York en gaf als kleuter een optreden in een radio-uitzending. In 1969 gaf ze op 22-jarige leeftijd solo een optreden op het Amerikaanse festival Woodstock. Een van de liedjes die ze zong was Beautiful People, dat alleen in Nederland een hit werd. Het nummer staat steevast in de NPO Radio 2 Top 2000. Eind jaren 90 werd de hit gecoverd door Mathilde Santing, die er eveneens succes mee had.

De Amerikaanse zangeres Melanie is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat hebben haar drie kinderen bekendgemaakt. De singer-songwriter had rond 1970 haar grootste hits, zoals Beautiful People en Brand New Key.

Tijdens haar optreden op Woodstock had het publiek kaarsen aangestoken en dat inspireerde Melanie voor een andere grote hit: het nummer Lay Down (Candles in the Rain), een coproductie met de Edwin Hawkins Singers. Korte tijd later volgde het succesvolle Brand New Key, over een meisje op rolschaatsen dat de aandacht probeert te trekken van een jongen.

Melanie was 45 jaar samen met producer en manager Peter Schekeryk. Hij overleed in 2010. Een aantal jaar later verscheen een musical over hun leven samen. Over de doodsoorzaak van Melanie is niets bekendgemaakt.