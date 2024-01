Finland: ondanks gesloten grens nog altijd illegale migratie uit Rusland

Volgens Valtonen is gebleken dat er tussen de migranten uit Rusland veel mensen met een crimineel verleden zitten. "De Russen sturen ons zelfs mensen die betrokken waren bij oorlogsmisdaden." Zij zouden voor de keuze zijn gesteld om naar Finland te gaan of in Oekraïne te vechten. De minister wijst op het gevaar "dat Moskou de ondergedoken Russen zou gebruiken voor spionage of sabotage".

De minister omschrijft de veiligheidssituatie als ernstig. "We moeten verwachten dat Rusland zal blijven proberen Finland en Europa te destabiliseren", zegt Valtonen. Na de inval van Rusland in Oekraïne twee jaar geleden koos haar land er na jarenlange neutraliteit voor om, samen met Zweden, het NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Door de toetreding van Finland is de grens tussen NAVO-landen en Rusland in lengte verdubbeld.

Zweden is nog altijd in afwachting van het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap. Eerder deze week stemde het Turkse parlement na aanhoudende bezwaren van de Turkse president Erdogan in met de toetreding van Zweden.

Alleen NAVO-lid Hongarije moet nog instemmen. De Hongaarse premier Orbán gaf deze week te kennen voorstander te zijn van de toetreding van Zweden en het parlement te manen het voorstel snel goed te keuren.