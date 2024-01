Ivf biedt hoop voor met uitsterven bedreigde noordelijke witte neushoorn

Een groep wetenschappers is erin geslaagd om een zuidelijke witte neushoorn te bevruchten met ivf. Door deze doorbraak gloort er hoop dat deze behandeling met succes kan worden herhaald, om te voorkomen dat de met uitsterven bedreigde noordelijke witte neushoorn helemaal verdwijnt.

In 2018 stierf Sudan, de laatste noordelijke witte mannetjesneushoorn. Sindsdien zijn er wereldwijd nog maar twee vrouwtjes van deze soort in leven, die bovendien onvruchtbaar zijn. Onderzoekers hebben voor Sudans dood sperma veiliggesteld in de hoop daarmee de bedreigde diersoort van de ondergang te kunnen redden.

In een laboratorium in Italië is een eicel van een zuidelijke neushoorn uit een dierenpark in België bevrucht met sperma van een zuidelijke neushoorn uit Oostenrijk. Dat embryo is vervolgens afgelopen september in een reservaat in Kenia met succes ingebracht bij een draagmoeder, Curra, eveneens een zuidelijke witte neushoorn.

Curra stierf na zeventig dagen zwangerschap door een bacteriële infectie. Bij haar autopsie bleek dat de mannelijke foetus die zij droeg 6,5 centimeter mat en zich goed ontwikkelde. De vrucht had volgens de onderzoekers een kans van 95 procent om aan het eind van de zwangerschap levend geboren te worden.

Belangrijk moment

De geslaagde bevruchting stemt het onderzoeksteam hoopvol. "We hebben samen iets bereikt wat niet voor mogelijk werd gehouden", aldus de Duitse onderzoeksleider Thomas Hildebrandt van het internationale BioRescue-team. "Dit stelt ons in staat om in de komende twee, twee en een half jaar noordelijke witte neushoornkalveren voort te brengen."

De volgende stap van de wetenschappers is om opgeslagen eicellen en sperma van de noordelijke witte neushoorn te gebruiken, legt Jens van Herp van het betrokken Belgische dierenpark Pairi Daiza uit in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Daarmee zullen de onderzoekers opnieuw een zuidelijke witte neushoorn proberen te bevruchten. "Ze weten nu dat de procedure werkt."

Van Herp verwacht dat haast gemaakt zal worden met een nieuwe ivf-poging. "Het onderzoeksteam heeft gezegd dat ze geen tijd willen verliezen. Er is tijdsdruk mee gemoeid omdat men wil dat het kalf dat geboren wordt, in het beste geval, in contact komt met de twee nog overblijvende vrouwelijke noordelijke witte neushoorns."

De Belgische dierenparkwoordvoerder roemt de inspanningen van de Duitse onderzoeksleider Hildebrandt om een diersoort "uit de dood te laten opstaan". "Hij is van niks vertrokken. Hij heeft zijn eigen sonde ontwikkeld: een gigantische stofzuiger in combinatie met een naald om eicellen uit zo'n heel groot dier te halen. Het voortplantingsorgaan ligt heel diep in het dier. Zo'n toestel kan je niet gewoon op de markt gaan kopen."

Niet wit

Een eventuele geboorte van een neushoornkalf laat hoe dan ook nog wel even op zich wachten, schetst Van Herp, want een zwangerschap bij de zuidelijke witte neushoorn duurt zestien maanden.

Ondanks zijn naam is de witte neushoorn trouwens helemaal niet wit, maar grijs. De naam van de witte neushoorn is ontstaan door een verkeerde vertaling door de Engelsen van het Afrikaanse woord 'wyd', dat breed betekent.