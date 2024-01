Uitslaande brand in voormalig clubhuis DWS in Amsterdam

In Amsterdam woedt een grote brand in het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS in Sloterdijk. Op beelden is te zien dat de vlammen aan alle kanten uit het gebouw slaan.

Op het moment dat de brand uitbrak waren er meerdere mensen in het gebouw aanwezig. Een van hen heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze in het pand deden is niet bekend.

Het clubhuis wordt volgens stadszender AT5 sinds twee jaar niet meer gebruikt door DWS, omdat het sportpark wordt verbouwd. De amateurclub is tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie.

De brandweer kreeg even na 23.00 uur de eerste melding. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.