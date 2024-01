Bosz boos na uitschakeling PSV: 'Zijn er mensen die er geen strafschop in zagen?!'

Het was onmiskenbaar een sleutelmoment tijdens het bekerduel in Rotterdam, halverwege de tweede helft bij een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. "Dit was een strafschop en een gele kaart. Ik kan mij voorstellen dat de wedstrijd er dan anders uit gaat zien. Dus het was een cruciaal moment. De scheidsrechter had hier door de VAR geholpen moeten worden."

PSV-trainer Peter Bosz kan zich na de 1-0 nederlaag bij Feyenoord in de achtste finales van de beker niet indenken dat er mensen zijn die de beelden van de tackle van Mats Wieffer op Noa Lang terug hebben gezien en daar geen strafschop in zien. "Ik dacht meteen al dat het een strafschop was en achteraf blijk ik gelijk te hebben."

Feyenoord bleef de penalty en de rode kaart bespaard. Een beslissing die in Bosz' ogen ook verbazingwekkend snel was genomen. "Ik ben gewend dat ik weleens twee, drie of zelfs vier minuten moet wachten tot er een VAR-beslissing genomen was. Nou, deze had ik ook in tien seconden kunnen nemen, maar dan wel de andere kant op."

Het was een bittere pil die PSV, dat in de competitie soeverein aan de leiding gaat met tien punten voorsprong op titelhouder Feyenoord, te slikken kreeg in De Kuip. "Ik vond ons het eerste halfuur echt goed spelen. We hadden de controle over de wedstrijd. Totdat er een fase kwam waarin we opeens op afstand stonden te dekken. Ik vond het heel logisch dat dat doelpunt toen viel."

Na rust, zag Bosz, werd het een open wedstrijd waarin het op en neer golfde. Maar wel met weinig kansen voor beide ploegen. En dus bleven niet alleen doelpunten uit, maar ook de gelijkmaker. En daar baalde de PSV-trainer, die als speler van Feyenoord drie keer de beker veroverde, stevig van. "We willen alles winnen. Die sportmentaliteit hebben wij. Dus zijn we er doodziek van."