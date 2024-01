Van Dijk, Gakpo en Gravenberch met Liverpool naar finale League Cup

De Londense ploeg, die Liverpool twaalf jaar terug thuis voor het laatst klopte (1-0, met Martin Jol als coach), startte sterk en kreeg via João Palhinha een grote kans. De middenvelder schoot echter wild over van dichtbij.

Via Luis Díaz (schot in de korte hoek) kwam Liverpool, met Oranje-internationals Cody Gakpo, Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in de basis, daarna op 0-1.

Liverpool verzuimde vervolgens de 0-2 te maken, waarop Fulham met invaller Kenny Tete op 1-1 kwam (intikker Issa Diop). Echt spannend werd het daarna niet meer.

Chelsea dinsdag al naar finale

Chelsea stootte dinsdag voor de tiende keer door naar de finale. De Londenaren waren thuis Middlesbrough de baas (6-1) en poetsten daarmee de 1-0 nederlaag van twee weken geleden weg.