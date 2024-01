Ajax onderuit bij PSG, nog één kans op kwartfinales Champions League

Ajax is de koppositie in Champions League-groep C kwijtgeraakt door een 3-1 nederlaag bij Paris Saint-Germain. AS Roma en Bayern München, de andere ploegen uit de groep, speelden eerder op de avond gelijk, waardoor PSG bovenaan staat en Ajax tweede. De beste twee ploegen van iedere groep gaan door naar de knock-outfase van de Champions League. Ajax heeft alles nog in eigen hand. Winst op Roma aanstaande dinsdag in de Johan Cruijff Arena betekent plaatsing voor de kwartfinales.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Een rustig begin in Parijs zat er niet in. Ajax brak meteen door de Franse linies heen met serieuze kansen voor Romée Leuchter, Tiny Hoekstra en Lily Yohannes op de openingstreffer. Maar na zes minuten kreeg Ajax zelf de eerste goal om de oren, dankzij een schitterende omhaal van topspits Marie-Antoinette Katoto, die de eerste Franse poging meteen verzilverde: 0-1. Groenen en Martens De ploeg van Oranje-internationals Jackie Groenen (basis) en Lieke Martens (bank) zat de Amsterdammers vervolgens flink op de huid. Doelvrouw Regina van Eijk kon ternauwernood een tweede vroege treffer voorkomen van Tabita Chawinga, die ook in de rest van de wedstrijd voor gevaar zou zorgen. Bekijk in de videocarrousel hieronder alle doelpunten van de wedstrijd.

De Franse machine was op stoom. In de 25ste minuut kwam Katoto op snelheid en loste een dodelijk schot: 0-2. Het Ajax van trainer Suzanne Bakker loerde op de aansluitingstreffer. Na een verdedigende fout pakte Leuchter iets voorbij de middenlijn de bal af en ging in volle sprint richting goal. Haar schot in de korte hoek was raak: 1-2. De vreugde bij Ajax was van korte duur. Franse aanvallen in volle sprint over de flanken en wat foutjes in de dekking maakten Ajax kwetsbaar. Vlak voor rust wist Grace Geyoro uit de rebound haar ploeg op een 3-1 voorsprong te zetten. Leuchter niet fit? De grote vraag na rust: kon Ajax de schade herstellen? Verrassend genoeg kwam Leuchter niet uit de kleedkamer, maar werd ze vervangen voor Danique Tolhoek. Mogelijk was een eerdere val bij een duel, waarbij ze een knie in haar gezicht kreeg, de reden dat ze niet meer fit genoeg was. De spanning bleef. Zeker zodra Chawinga weer eens bloedsnel met de bal aan de voet richting goal sprintte. Gelukkig voor de Amsterdammers rondde ze steeds niet goed af. Een verre vrije trap van Sherida Spitse, die tegen Excelsior afgelopen zaterdag haar verwoestende schotkracht bewees, ging over.

Keepster Regina van Eijk tikt de bal net op tijd weg voor de voeten van Tabita Chawinga. - Foto: Reuters

Hoog druk zetten, hoekschoppen forceren... alles werd uit de Amsterdamse trukendoos gehaald, maar tot scoren kwam Ajax niet. De Franse tactiek? De bal in de ploeg proberen te houden. Een kwartier voor tijd werd Groenen gewisseld voor Martens en wisselde Ajax Chasity Grant voor de 18-jarige Lotte Keukelaar om het wat inzakkende team van vers bloed te voorzien. Voor de stand maakte het geen verschil meer. 'Terechte nederlaag' "Vandaag was ons spel net niet goed genoeg", zei aanvoerder Sherida Spitse na afloop. Ze miste het vuur in haar ploeg. "We werden te makkelijk van de bal gezet. Zij hadden het aardig voor elkaar, zeker in de omschakeling, dat is hun kracht."