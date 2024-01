Alabama gaat als eerste Amerikaanse staat doodstraf met stikstof voltrekken

De Amerikaanse staat Alabama zal morgen de veroordeelde moordenaar Kenneth Eugene Smith met stikstof ter dood brengen. Het is voor het eerst dat deze executiemethode wordt toegepast.

Het Hooggerechtshof weigerde vandaag het verzoek om de executie tegen te houden. Smith overleefde in 2022 een eerdere executiepoging met een injectie. Dat leidde tot een herziening van de doodstrafprocedures van de staat.

Eerdere poging mislukt

Smith beweerde in zijn verzoek dat de mislukte poging hem een ernstig trauma had bezorgd en dat deze in strijd is met het grondwettelijk verbod op wrede straffen.

De mislukte executie gebeurde in een periode waarin er al veel discussie was over de dodelijke injectie. Een andere executie werd daarom ook afgeblazen.

De nieuwe methode wordt volgens de Republikeinse procureur-generaal van Alabama "misschien wel de meest humane executiemethode ooit bedacht". Het VN-mensenrechtenbureau riep de staat op om de executie stop te zetten, omdat die in strijd zou zijn met internationaal recht.

De executie van Smith zal plaatsvinden in een tijdsbestek van dertig uur, beginnend om 12.00 uur en eindigend om 18.00 uur de volgende dag.

Huurmoord

Smith werd in 1988 veroordeeld voor de huurmoord op de vrouw van een predikant. In ruil voor 1000 dollar vermoordde hij haar in opdracht van haar man. Die zat diep in de schulden en wilde een levensverzekering innen.

Bij Smiths mededader werd de doodstraf al in 2010 voltrokken.