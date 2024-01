Met De Ligt in de basis boekt Bayern moeizame overwinning op Union

Bayern München heeft in de Bundesliga thuis met 1-0 van Union Berlin gewonnen. Door de zege is de achterstand op Bayer Leverkusen, koploper in Duitsland, weer vier punten.

Union beperkte zich voor de rust vooral tot verdedigen en Bayern kreeg de muur niet geslecht. Basisspeler Matthijs de Ligt was dicht bij de 1-0 met een kopbal uit een hoekschop en Kingsley Coman en Leroy Sané schoten naast.

Een counter leverde Union bijna een treffer op, maar het wreefschot van Janik Haberer vloog over.

Guerreiro scoort

De 1-0 viel kort na rust: na een schot op de paal van Harry Kane scoorde Raphaël Guerreiro in de rebound.

Union verliet prompt de verdedigende stellingen, waardoor Bayern ineens zeeën van ruimte kreeg. Tot een grotere uitslag leidde dat echter niet.