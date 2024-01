Ziyech schiet Marokko naar volgende ronde Afrika Cup, maar valt ook geblesseerd uit

Hakim Ziyech heeft er met zijn eerste Afrika Cup-doelpunt voor gezorgd dat Marokko in de achtste finales staat van het Afrikaanse landentoernooi. Tegen Zambia wonnen de Marokkanen in Ivoorkust met 1-0.

Marokko had in groep F al gewonnen van Tanzania en een keer gelijkgespeeld tegen Congo-Kinshasa. Tegenstander Zambia had twee keer gelijkgespeeld en kon bij winst op Marokko nog voor een stunt zorgen.

Maar die kwam er niet. Marokko speelde met sterspelers Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Ismael Saibari en Sofiane Boufal en kwam eigenlijk amper in de problemen. Toen Ziyech na ruim een half uur spelen met een intikker van dichtbij zijn eerste Afrika Cup-doelpunt ooit maakte, was Zambia al min of meer gezien.

Blessure Ziyech

Feestvreugde bij de oud-Ajacied, maar dat duurde niet lang. Vlak voor rust liep de middenvelder een enkelblessure op. De tweede helft moest Ziyech met een zak ijs op zijn enkel de wedstrijd vanaf de kant volgen.