Kopgroep van 28 man krijgt ruimte in Giro • Vuelta start om 13.10 uur

Guerreiro is als eerste boven op de Madonnina del Domm (tweede categorie), Visconti is tweede. Guerreiro komt dus 10 punten dichterbij in het bergklassement. Het verschil is nu nog 21 punten.

Op ruim een minuut volgt een achtervolgende groep van zo'n 25 man. Het peloton rijdt op ruim 5 minuten.