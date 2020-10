Giro zonder Gaviria begonnen aan derde week • Vuelta start om 13.10 uur

Na een aanval van Guerreiro, de nummer 2 in het bergklassement, is blauwetruidrager Visconti achter hem aan gegaan. Het duo rijdt op kop, met daarachter op ruim 40 seconden een groep van zo'n 20 achtervolgers. We zien daarin geen Nederlanders, en ook geen Thomas De Gendt. Het peloton volgt op ruim 2 minuten van het leidende bergduo.