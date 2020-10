Compleet peloton in finale Vuelta • Froome heeft het moeilijk

Guerreiro is als eerste boven op de Madonnina del Domm (tweede categorie), Visconti is tweede. Guerreiro komt dus 10 punten dichterbij in het bergklassement. Het verschil is nu nog 21 punten.

Op ruim een minuut volgt een achtervolgende groep van zo'n 25 man. Het peloton rijdt op ruim 5 minuten.

Ondertussen is bekend geworden dat ook UAE-renner Max Richeze uit de Giro is gestapt. Richeze is goede maatjes met Gaviria, die vandaag met een positieve coronatest afscheid nam van de ronde.