Feyenoord is PSV in de beker wel de baas, Eindhovenaren woedend van het veld

Het Legioen, de spreekwoordelijke 'twaalfde man' in De Kuip, heeft Feyenoord dan eindelijk langs PSV weten te schreeuwen in het eigen stadion. Nadat het eerder dit seizoen fout was gegaan in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) en de competitie (1-2), bleek in het achterstallige duel in de achtste finales van de KNVB-beker 'drie keer is scheepsrecht': 1-0.

Voor PSV, dat in de eredivisie soeverein leidt met maar liefst tien punten voorsprong op titelhouder Feyenoord, was het de eerste nederlaag op nationaal niveau (competitie en beker) sinds exact een jaar. Sinds de 1-0 bij FC Emmen kwam het veertig wedstrijden achtereen met minstens een gelijkspel van het veld, een record.

Woede

In Rotterdam kwam PSV woedend van het veld. De Eindhovenaren voelden zich bestolen, omdat Noa Lang in de tweede helft geen penalty kreeg nadat hij tegen de grond was gewerkt.

De kwartfinales zijn overigens nog niet compleet. Donderdag krijgt stuntploeg Hercules, in december verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax, SC Cambuur op bezoek. Hun confrontatie kon vorige week niet doorgaan, omdat het veld in Utrecht door de winterse omstandigheden niet bespeelbaar bleek.